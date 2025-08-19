18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Jose Mourinho'nun Benfica planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Göztepe karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'i Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında da bozmayı düşünmediği öğrenildi.

19 Ağustos 2025 09:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'nun Benfica planı






Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe ile oynana lig maçında sahaya üçlü savunmayla çıkmış ve Sarı-Lacivertliler yaşadığı üretkenlik sorunu ile taraftarlarından büyük eleştiri almıştı.

Ancak Portekizli teknik adamın sistemi ve Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu gurubunu Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında da değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın sadece sakatlığı nedeniyle Göztepe'ye karşı forma giymeyen Mert Müldür'ün Benfica maçına yetişmesi durumunda Yusuf'un yerine değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Göztepe maçında penaltı kaçıran Talisca'nın Benfica maçında yedek soyunması bekleniyor. 


 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
