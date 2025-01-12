Jose Mourinho: 'Kazanmaktan başka çaremiz yok'

Konyaspor'a misafir olacak Fenerbahçe'de öncelik üç puan. Hatay maçında ezici bir performans sergilemelerine rağmen skor üretmekte zorlanan sarı lacivertlilerde Jose Mourinho sonuca odaklandı.
TADIC'E TAM DESTEK
Kasımpaşa maçındaki üçlü dizilişi Konya'da değiştirecek olan Portekizli, Kostic'i sol beke çekip savunmayı dörtleyecek. Sol açıkta Oğuz'a görev verecek olan Mourinho, Amrabat'ın cezalı, İsmail'in sakat olduğu süreçte Fred'in yanına Mert Hakan Yandaş'ı monte edecek. Taraftarın protesto ettiği Tadic'ten vazgeçmeyecek Jose'nin golcü tercihi ise Dzeko.
"BUNLARI AŞMALIYIZ"
Fenerbahçe, savunmayı ve orta sahayı daha kalabalık tutup, tek forvetle gol arayacak. Önceliğin güzel oyun değil, güzel sonuç olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, oyuncularını "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de savaşmak zorundayız. Tek rakibimiz sahadaki takım olmadığını biliyorsunuz" sözleriyle motive etti.
"ACİLEN ÜSTESİNDEN GELMEMİZ GEREK"
Basit hatalara son vermek zorunda olduklarının altını çizen Portekizli, "En çok gol pozisyonu üreten takımız ama son pas ve son vuruş eksikliği sebebiyle sıkıntı yaşıyoruz. Acilen bunun üstesinden gelmemiz gerek" uyarısı yaptı.
TADIC'E TAM DESTEK
Kasımpaşa maçındaki üçlü dizilişi Konya'da değiştirecek olan Portekizli, Kostic'i sol beke çekip savunmayı dörtleyecek. Sol açıkta Oğuz'a görev verecek olan Mourinho, Amrabat'ın cezalı, İsmail'in sakat olduğu süreçte Fred'in yanına Mert Hakan Yandaş'ı monte edecek. Taraftarın protesto ettiği Tadic'ten vazgeçmeyecek Jose'nin golcü tercihi ise Dzeko.
"BUNLARI AŞMALIYIZ"
Fenerbahçe, savunmayı ve orta sahayı daha kalabalık tutup, tek forvetle gol arayacak. Önceliğin güzel oyun değil, güzel sonuç olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, oyuncularını "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de savaşmak zorundayız. Tek rakibimiz sahadaki takım olmadığını biliyorsunuz" sözleriyle motive etti.
"ACİLEN ÜSTESİNDEN GELMEMİZ GEREK"
Basit hatalara son vermek zorunda olduklarının altını çizen Portekizli, "En çok gol pozisyonu üreten takımız ama son pas ve son vuruş eksikliği sebebiyle sıkıntı yaşıyoruz. Acilen bunun üstesinden gelmemiz gerek" uyarısı yaptı.