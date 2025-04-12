Jose Mourinho'dan sihirli dokunuş!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaptığı 133 değişiklikle Süper Lig'de en fazla skor katkısı sağlayan çalıştırıcı oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan sihirli dokunuş!
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12 Nisan 2025 13:54

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı değişikliklerden en fazla skor katkısı alan teknik direktörlerin başında Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho geliyor. 

28 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı 133 değişiklik yaparak 21 kez skora katkı vermeyi başardı. Mourinho'yu ikinci sırada Göztepe'nin hocası Stanimir Stoilov takip ediyor.

Bulgar teknik adam 28 maçtaki 141 değişikliğe 17 gollük bir istatistik yakaladı. 28 maça çıkan Selçuk İnan ise üçüncü sırada yer alırken Gaziantep FK 131 değişiklikte 16 kez rakip ağları sarstı. Öte yandan listenin başında bulunan Mourinho, ezeli rakip Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u bu alanda geri bırakmayı başardı.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Galatasaray ile puan farkını eriten Fenerbahçe'de teknik patron Mourinho kalan maçlarda kayıp istemiyor.

 

 
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