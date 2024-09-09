Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci'ye yeni görev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi Fred'in yedeği olarak görevlendirmeyi düşünüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci'ye yeni görev
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09 Eylül 2024 09:58
Sezonun ilk yarısında Fred'i yedekleyecek isim belli oldu: İrfan Can Kahveci...

Jose Mourinho, başarılı kanat oyuncusunu Fred'in oynamadığı maçlarda orta sahada kullanmayı planlıyor. Mourinho, İrfan Can'a 8 veya 10 numarada daha fazla şans verecek.

KARİYER REKORU KIRMIŞTI

Ağırlıklı olarak sağ kanatta oynadığı geçen sezon milli futbolcu 18 gol-12 asist ile kariyer rekoru kırmıştı. Mourinho, bu sezon kanatlarda Maximin-Tadic ikilisini kullanıyor. 

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