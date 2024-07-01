Jose Mourinho'dan Emre Mor'a özel ilgi

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki kampta Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi.
Tecrübeli oyuncunun yeteneğine hayran kalan 61 yaşındaki teknik adamın, Avusturya'da da Emre Mor'la yakından ilgileneceği öğrenildi.
YENİ TRANSFERLERDEN BİRİ OLACAK
Emre, yeni sezonda Jose Mourinho'nun yeni transferlerinden biri olacak.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Tecrübeli oyuncunun yeteneğine hayran kalan 61 yaşındaki teknik adamın, Avusturya'da da Emre Mor'la yakından ilgileneceği öğrenildi.
YENİ TRANSFERLERDEN BİRİ OLACAK
Emre, yeni sezonda Jose Mourinho'nun yeni transferlerinden biri olacak.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.