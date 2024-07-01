Jose Mourinho'dan Emre Mor'a özel ilgi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Topuk Yaylası'ndaki kampta Emre Mor'la özel olarak ilgilendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'dan Emre Mor'a özel ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2024 09:24
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki kampta Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi.

Tecrübeli oyuncunun yeteneğine hayran kalan 61 yaşındaki teknik adamın, Avusturya'da da Emre Mor'la yakından ilgileneceği öğrenildi.

YENİ TRANSFERLERDEN BİRİ OLACAK

Emre, yeni sezonda Jose Mourinho'nun yeni transferlerinden biri olacak.



SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.  

 
  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery