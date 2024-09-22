Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan, stadyumu terk etti.

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Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadı!
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21 Eylül 2024 23:14
Son güncelleme 22 Eylül 2024 01:32
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarda bulunduğu esnada toplantı odası alanına gelen Mourinho, bir süre bekledikten sonra geç kalınması nedeniyle stattan ayrıldı ve toplantı düzenlemedi.



 
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