Jorge Jesuslu Al Hilal, Süper Kupa şampiyonu!

Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Al Hilal'in dünya rekoru olan galibiyet serisi 34 maça yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jorge Jesuslu Al Hilal, Süper Kupa şampiyonu!
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11 Nisan 2024 22:47
Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Hilal 4-1 kazanarak şampiyon oldu. 

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 89. dakikada Malcom, 44 ve 90+6'da Al Dawsari kaydetti. Al Ittihad'ın tek golü 21. dakikada Hamdallah'tan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Jesus'un ekibi Al Hilal'in dünya rekoru olan galibiyet serisi 34 maça yükseldi.

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