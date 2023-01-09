Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maç sonunda öğrencilerine etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, hafta boyunca derbinin diğer maçlardan farkı olmadığını, değerinin 3 puandan ne eksik ne de fazla olduğunu dile getirmişti. 3-0 biten derbinin ardından Fenerbahçeli oyuncular tam anlamıyla yıkılmışken, tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerini yanına çağırıp etrafında topladı.Jesus, futbolcularına kısa bir konuşma yaparak,dedi.