Jorge Jesus'un maç sonu konuşması

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, derbi mağlubiyeti sonrası öğrencilerine etrafında topladı ve kısa bir konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus'un maç sonu konuşması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2023 09:34
Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maç sonunda öğrencilerine etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, hafta boyunca derbinin diğer maçlardan farkı olmadığını, değerinin 3 puandan ne eksik ne de fazla olduğunu dile getirmişti. 3-0 biten derbinin ardından Fenerbahçeli oyuncular tam anlamıyla yıkılmışken, tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerini yanına çağırıp etrafında topladı.

"TESLİM OLMAK YOK!"

Jesus, futbolcularına kısa bir konuşma yaparak, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ