Fenerbahçe'de resmi olarak açıklanması beklenen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a en yakın muhabir olarak bilinen Irene Palma, bir özel habere daha imza attı. A Bola muhabiri Irene Palma, Jorge Jesus'un ilk transfer hedefini açıkladı ve Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye bir transferle katılacağını savundu.



WILLIAM CARVALHO'YLA BİRLİKTE GELECEK



Palma, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un William Carvalho'nun Fenerbahçe'ye gidebileceği aktarıldı. A Bola'da Irene Palma imzasıyla çıkan haberde Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.



CARVALHO DA İSTİYOR



Portekizli futbolcunun daha önce Sporting'de beraber çalıştığı Jorge Jesus'la yeniden bir araya gelmeyi çok istediği kaydedildi.



12 Haziran'a kadar Uluslar Ligi maçları için Portekiz Milli Takımı'nda olacak William Carvalho'nun yeni sezonda İstanbul'da olmak istediği aktarıldı. Real Betis'in de William Carvalho ile yollarını ayırmaya yakın olduğu belirtildi.



4 senedir Real Betis'te oynayan başarılı orta saha bu sezon 49 resmi maçta 4 gol attı, 5 asist yaptı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNEMİ



Kariyeri boyunca Jorge Jesus sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'ne önem verdi. Benfica'da çalıştığı dönemde Devler Ligi ile alakalı bir açıklama yapan Jesus, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğumu düşünüyorum. Ancak bu noktada kalabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde kendinizi göstermeli ve ispatlamalısınız. Elit teknik direktörler Şampiyonlar Ligi'nde devamlı yer almalı ve başarılı olmalı" ifadelerini kullanıyordu.















