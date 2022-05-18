Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından, sarı-lacivertli takımla ilgili konuştu. Avukat Henrique, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı ve henüz somut bir durumun olmadığını söyledi.Luis Miguel Henrique, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada "" dedi.Öte yandan avukat Luis Miguel Henrique, Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığını açıkladı.Ayrıca Luis Miguel Henrique "" ifadelerini kullandı.