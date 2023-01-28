Jorge Jesus istediği sol beke kavuşuyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle üzerinde durduğu sol bek konusunda önemli bir adım geldi. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde ikinci anlaşmasını Jayden Oosterwolde ile yaptı. Sol bekteki eksiklik 21 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile giderilecek.



Hollandalı yıldızın kısa sürede İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi hedefleniyor. Sezon başında Alioski hamlesinden verim alamayan ve o bölgede Ferdi ile Lincoln arasında gidip gelen Jorge Jesus, aradığı tarzda bir sol beki sonunda buldu.



TAM JESUS'A GÖRE



Jayden Oosterwolde'nin hem oyun tarzı hem de istatistikleri dikkat çekti. Comparisonator Türkçe verilerine göre Jayden Oosterwolde, bu sezon İtalya Serie B'de sol bek oyuncuları arasında en fazla başarılı ofsayt denemesinde bulunan oyuncu oldu. 21 yaşındaki futbolcu, Jorge Jesus'un savunmada oynatmak istediği plana da uyuyor.



Jayden Oosterwolde, Parma formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıktı, 1 gol attı, bin 571 dakika süre aldı.





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