Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'deki ilk derbi heyecanını Galatasaray önünde yaşayacak.Jesus'un kariyeri büyük başarılar ve böylesine yüksek tansiyonlu maçlarla geçti. Portekizli hoca ile ilgili çok çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.Jorge Jesus son 10 yılda Portekiz'de 18 kez sahasında derbi heyecanı yaşadı. 68 yaşındaki kurt hoca bu karşılaşmalardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor. Jesus, Benfica'nın başında Porto'ya karşı Estadio da Luz'da 2013'ten bu yana 5 kez sahaya çıkarken 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti, hiç yenilgi yaşamadı. Başarılı teknik adam Benfica ile Sporting Lizbon'a karşı da evinde 6 derbi heyecanı yaşarken sahadan 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayıldı Jorge Jesus Sporting Lizbon'u çalıştırdığı dönemde ise Porto'ya karşı evinde 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi, Benfica'ya karşı ise 3 derbide 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.Böylece Jorge Jesus son 10 sezonda Portekiz'de iç sahada çıktığı 18 büyük maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken yalnızca 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Bu istatistiklerin yarın oynanacak maça nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu.Türkiye kariyerinde ilk kez Kadıköy'de derbi heyecanı yaşayacak olan Jorge Jesus büyük tecrübesiyle Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu durumunda.