Jorge Jesus, eski öğrencisini istiyor; Ramon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, eski takımı Flamengo'nun genç yıldızı Ramon'u gözüne kestirdi.
21 yaşındaki sol bek son sezonu Bragantino'da kiralık geçirmişti. Ayrton Lucas ve Filipe Luis'in arkasında 3. seçenek olan Ramon'un yeniden kiralanma ihtimali yüksek.
Fenerbahçe, Jesus'un da devreye girmesiyle Brezilyalı sol beki sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor.
21 yaşındaki sol bek son sezonu Bragantino'da kiralık geçirmişti. Ayrton Lucas ve Filipe Luis'in arkasında 3. seçenek olan Ramon'un yeniden kiralanma ihtimali yüksek.
Fenerbahçe, Jesus'un da devreye girmesiyle Brezilyalı sol beki sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor.
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