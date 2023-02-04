Jorge Jesus: 'Biz sahada kalalım yeter'

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında yaşanan hakem kararlarına olan tepki sürerken teknik ekip, oyuncular ile bir toplantı yaptı.



Saha dışında yaşanan yoğun gündem karşısında teknik direktör Jorge Jesus da oyuncularının saha içinde kalmalarını ve motivasyonun bozulmamasını sağlamak için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, dün başlayan Konyaspor maçı hazırlıklarında antrenman öncesi öğrencilerini etrafına topladı.



Tecrübeli hoca, "Hepimizin canı yandı. Ancak zirveyle aramızdaki 6 puanlık farkı kapatacak güçteyiz. Taraftarlarımızın desteği ile bu zorluğu da yeneriz. Yeter ki sizler işinize, yani saha içine odaklanın. Yapılması gerekenleri yönetim zaten yapar" ifadelerini kullandı.



'ADİL İLERLERSE LİDER OLURUZ'



Jorge Jesus daha sonra ise FB TV'ye çıktı ve şu açıklamaları yaptı: Bizler mağdur olduk. Adaletsiz hakem kararları vardı. İki penaltımız verilmedi, VAR devreye girmeliydi. Görmediler değil, devreye girmediler! Fenerbahçe yara aldı. İyi maç çıkardık. Normal hakem yönetimi olsa kazanırdık. Her şey adil şekilde ilerlerse, biz zaten lider oluruz! Maç sonunda hakemin yanında çok oyuncu vardı. Onları uzaklaştırmak istedim, son pozisyondaki faulü söyledim ama bana kırmızı kart gösterdi. Nedenini bilmiyorum. Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz, ligin bitmesine çok var. Her takım puan kaybediyor. Kulübün son maçtan kötü etkileneceğini düşünenler var ama bu olmayacak. En iyi şekilde devam edeceğiz."





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