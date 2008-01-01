Jordan, Rodman'ı Carmen Electra'nın yatağından zorla çekip almış!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, eski takım arkadaşı Dennis Rodman'ın takımdan 48 saatlik bir mola istedikten sonra, zamanında dönmeyince kendisini eski sevgilisi Carmen Electra'nın yatağından zorla çekip aldığını anlattı.



Bulls'un tarihi ölümsüz kadrosunun üçüncü parçası Rodman, şüphesiz hem takımın, hem de lig tarihinin en renkli kişiliklerinden biriydi.



MJ, Rodman'ı takımdan aldığı 48 saatlik bir moladan kurtarmak için Las Vegas'a gitmek zorunda gitmişti.



"BU ADAM ORADAN DÖNMEZ"



Jordan, bununla ilgili anısını şöyle açıkladı:



"Dedim ki 'Bak Phil, sana bir şey söyleyeyim, eğer herkesin tatile ihtiyacı varsa, en çok benim tatile ihtiyacım var.' Dennis'e bakıp 'Dennis, ne yapacaksın?' diye sorduk,'Vegas'a gitmem gerekiyor' dedi."



"'Phil' dedim, 'Eğer bu adamın tatile çıkmasına izin verirsen, bir daha onu görmeyiz. Vegas'a gitmesine izin verirsen, kesinlikle bir daha görmeyiz. Bu adam 48 saatte oradan hayatta dönmez, ne dersen de.'"



"JORDAN GELİNCE, KANEPENİN ARKASINA SAKLANDIM"



Jordan'ın haklı olduğu görülmüştü ve dört gün sonra, takım arkadaşını Vegas'ta aramaya zorlanmıştı.



Electra, Rodman'la anısını şöyle anlattı:



"Gelir gelmez parti başlamıştı. Dennis'in kız arkadaşı olmak kesinlikle mesleki bir tehlikeydi. Vahşi biriydi."



Jordan, Rodman'ın otel odasına baskın düzenlediğini ve "yatağından tutup çektiğini" anlattı. Electra, saklanmak zorunda kaldığını söyledi.



"Biri kapıyı çalmıştı. Gelen Michael Jordan'dı ve ben de saklanmıştım. Beni öyle görmesini istememiştim, bu yüzden kanepenin arkasına örtülerle saklanmıştım."



