Jordan Henderson: 'Bunu beklemiyordum'

Ajax'ın kaptanı Jordan Henderson, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
İngiliz yıldız, "Böyle bir sonuç beklemiyordum. Daha zor olacağını bekliyorduk. Ama daha iyi olan bizdik. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Henderson, "Baştan sona daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş da iyi takım ama biz defansta ve ofansta daha etkiliydik. Gol yemeden bitirmek önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyuz" sözlerini sarf etti.
İngiliz yıldız, "Böyle bir sonuç beklemiyordum. Daha zor olacağını bekliyorduk. Ama daha iyi olan bizdik. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Henderson, "Baştan sona daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş da iyi takım ama biz defansta ve ofansta daha etkiliydik. Gol yemeden bitirmek önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyuz" sözlerini sarf etti.