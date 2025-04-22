Jonathan Tah için Bayern Münih açıklaması!

Lothar Matthaus, Bayern Münih'in Jonathan Tah'ı transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jonathan Tah için Bayern Münih açıklaması!
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22 Nisan 2025 19:04
Bayer Leverkusen forması giyen Jonathan Tah, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 10 yıldır oynadığı kulüpten ayrılacak.

Lothar Matthaus, Tah'ın Bayer Leverkusen'den ayrılmasını değerlendirdi ve Alman oyuncu için Bayern Münih'e çağrıda bulundu.

Matthaus, "Jonathan Tah'ın bu yaz Bayer Leverkusen'den ayrılacak olması sürpriz değil. Elbette Leverkusen için büyük bir kayıp olacak ve serbest oyuncu olarak ayrılması utanç verici. Bayern Münih, geçen yaz onunla sözleşme imzalamadı ve hata yaptı. Ama bu yaz belki yeniden devreye girerler. Bayern Münih'te yetkili biri olsaydım, kesinlikle Tah'ı transfer etmek isterdim." sözlerini sarf etti.

2015'ten bu yana Bayer Leverkusen forması giyen Jonathan Tah, Alman ekibinde çıktığı 398 maçta 17 gol attı ve 13 asist yaptı.

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