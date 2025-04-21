Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga'nın geleceğiyle ilgili senaryolar NBA kulislerini meşgul etmeye devam ediyor.



NBA muhabiri Marc Stein'in aktardığına göre, Kuminga için bir "sign-and-trade" (imzalanıp takas edilme) ihtimali giderek daha gerçekçi bir seçeneğe dönüşüyor.



Dört yıllık 24.8 milyon dolarlık çaylak kontratının sonuna gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak. Brooklyn Nets'in ise 40 milyon dolarlık maaş boşluğu ile Kuminga için cazip bir teklif hazırlayabilecek konumda olduğu belirtiliyor.



Kuminga, özellikle 2024-25 sezonunda sergilediği performansla dikkat çekti: maç başına 15.3 sayı, 4.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları ile bench'ten önemli katkı sağladı. Atletizmi, savunma çok yönlülüğü ve hücum potansiyeli, onu birçok takım için çekici bir oyuncu haline getiriyor.



Warriors, sınırlı serbest statü nedeniyle Kuminga'ya yapılacak teklifleri eşleştirme hakkına sahip olsa da, mali esnekliklerinin sınırlı olması bu hakkı kullanmalarını zorlaştırabilir. Nets'in olası teklif paketleri, Warriors'ın oyuncuyu elden çıkarma kararı almasına neden olabilir.



