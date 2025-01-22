Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ın, Las Vegas veya Kansas City'de kurulabilecek potansiyel bir NBA genişleme takımının sahipliğine liderlik etmekle ilgilendiği bildirildi.



Daily Mail'den Jack Bezants, Las Vegas'taki birden fazla yatırım grubunun Lakers efsanesiyle ortaklık kurmakla ilgilendiğini söyledi.



Spor takımı sahipliğinde kapsamlı deneyime sahip olan Johnson, bir genişleme projesine liderlik etmek için güçlü bir aday olarak görülüyor. MLB'den (Amerikan Beyzbol Ligi) Los Angeles Dodgers ve WNBA'den Los Angeles Sparks dahil olmak üzere birçok profesyonel takımda hissesi bulunan Magic'in iş zekası ve başarılı geçmişi, kendisini herhangi bir takım sahipliği grubu için değerli bir varlık haline getiriyor.



Las Vegas, son yıllarda NBA genişlemesi için en büyük adaylardan biri olmuştu. Şehir, NHL'in Vegas Golden Knights ve NFL'in Las Vegas Raiders takımlarının başarısıyla bir spor pazarı olarak iş görebileceğini kanıtlamıştı. NBA ayrıca Las Vegas'ta her sene Yaz Ligi'ni düzenleyerek, şehre olan bağlarını daha da sağlamlaştırmıştı.



Kansas City, genişleme tartışmalarında daha az öne çıksa da zengin bir basketbol geçmişine sahip. Şehir, 1985'te takım Sacramento'ya taşınmadan önce Kansas City Kings'e ev sahipliği yapıyordu. Kansas City'nin T-Mobile Center'ı ve tutkulu taraftar kitlesi, şehri bir NBA takımı için potansiyel bir aday haline getiriyor.



Lig henüz genişleme için resmi bir plan açıklamamış olsa da, NBA başkanı Adam Silver bu olasılığı kabul etmiş ve son açıklamalarında, ligin birden fazla pazarı değerlendirdiğini ve yeni takımlar eklemenin lojistiğini tarttığını belirtmişti.



