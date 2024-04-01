Joe Worrall, Championship ekiplerinin radarında

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Joe Worrall, İngiltere Championship ekiplerinin radarına girdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joe Worrall, Championship ekiplerinin radarında
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01 Nisan 2024 15:55
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı ancak performansı yeterli görülmeyen Joe Worrall için sıcak bir gelişme yaşandı.

Inside Futbol'un haberine göre; Beşiktaş'ta yeterli süre alamayan Joe Worrall için Championship ekipleri devreye girdi.

İngiliz ekiplerinin gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Joe Worrall'ın durumunu takip ettiği belirtilirken, haberde herhangi bir kulüp ismi belirtilmedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta şu ana dek 4 maça çıkan Worrall, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.

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