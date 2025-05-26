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Jobe Bellingham transfer görüşmeleri için Almanya'da

Sunderland forması giyen Jobe Bellingham, Eintracht Frankfurt ile transfer görüşmesi yapmak için Almanya'ya gitti.

calendar 26 Mayıs 2025 17:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 17:40
Fotoğraf: Imago
Jobe Bellingham transfer görüşmeleri için Almanya'da
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Sunderland forması giyen Jobe Bellingham, kariyerindeki bir sonraki adımı atmaya hazırlanıyor.

Jobe Bellingham, Sunderland'in sekiz yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselmesine yardımcı oldu ancak şimdi abisi Jude'un izinden gitmeyi düşünüyor.

Sky Sports'un haberine göre Bellingham, Eintracht Frankfurt ile transfer görüşmeleri için Almanya'ya gitti.

Borussia Dortmund ve RB Leipzig de 19 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Bu sezon Sunderland formasıyla çıktığı 43 maçta dört gol atan ve üç asist yapan Bellingham, geleceğine bu hafta karar vermek istiyor.

Dortmund, bu ayın başlarında İngiltere'ye yaptığı bir ziyarette orta saha oyuncusu ve temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuştu.


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