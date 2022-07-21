Joao Pedro Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, iki gün önce İstanbul'a getirdiği Cagliari forması giyen Joao Pedro'yu transfer ettiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, Joao Pedro'nun kendisi ve kulübüyle anlaşamaya varıldığı belirtildi. Cagliari kulübüne transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödeneceği kaydedildi.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."



"EN İYİ TERCİHİ YAPTIM"



İmzasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Pedro, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız" dedi.



Pedro'ya imzası sırasında eşlik eden Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Çok değerli, kariyeri belli olan, Serie A gibi bir ligde skorları belli olan bir futbolcu. Bizim için önemli bir detay daha var, Brezilyalı olması. Biliyorsunuz birkaç yıldır kopmuştuk bu kültürümüzden. Çok önemli, değerli bir futbolcu. Hücum gücümüze bir kuvvet katacak. Çok mutluyuz, taraftarı görmek istiyor, Fenerbahçe taraftarı onu istiyor, gerçekten iki gündür videoları ile yatıp kalkıyor. Joao Pedro mutlu, biraz evrak işleri uzun sürdü ama Fenerbahçe ailesinin bir parçası artık. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



