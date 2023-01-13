Fatih Karagümrük'ten ayrılan tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz'ın yeni adresi belli oldu.



İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Jimmy Durmaz, İsveç Ligi ekiplerinden AIK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlayacağı ifade edildi.



KARDEŞİ İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU



Jimmy Durmaz'ın kendisi gibi İsveç vatandaşı olan 22 yaşındaki kardeşi Elias Durmaz da geçtiğimiz günlerde AIK ile sözleşme imzalamıştı.

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