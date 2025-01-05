Golden State Warriors'ın, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler için takas yapmak adına "uygun bir seçenek" olmadığı ve Chicago Bulls'tan Nikola Vucevic'i düşündüğü bildirildi.



The Athletic'ten Anthony Slater, Sam Amick ve Marcus Thompson II'nin raporuna göre Warriors, Butler için takas yapmayı düşünmüyor.



Andrew Wiggins ve Jonathan Kuminga'yı kadroda tutmak isteyen Warriors ile Heat arasında önemli bir takas görüşmesi yapılmadığı, Golden State'in bunun yerine orta seviye sözleşmeli oyuncular için anlaşmalar yapmayı düşündüğü belirtildi.



The Athletic ayrıca Bulls pivotu Vucevic'in, Warriors için bir takas seçeneği olarak ortaya çıktığını kaydetti. Vucevic bu sezon 20 milyon dolar, gelecek yıl ise 21,4 milyon dolar kazanacak.



Bulls'un Vucevic karşılığında birden fazla ikinci tur seçimini geri almaya istekli olduğu da bildirilenler arasındaydı.



