Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, Miami'deki geleceği belirsizliğini korurken Brooklyn Nets'e olan ilgisinin arttığı öne sürüldü.



New York Post'tan Brian Lewis, Butler'ın önümüzdeki sezonu Heat ile kontratını uzatmadan tamamlayacağını ve kendisine yakın kaynakların, yıldız oyuncunun Brooklyn'i tercih ettiğini belirterek, 2025'te Nets'e takas olma ihtimali konusunda spekülasyonlara yol açtığını belirtti.



Butler, son yılı 2025-26 sezonu için bir oyuncu opsiyonu olan üç yıllık 146 milyon dolarlık bir sözleşmenin ikinci yılına giriyor olacak.



34 yaşındaki oyuncu Miami'nin yakın dönemdeki başarısının önemli bir parçası olsa da, iki taraf henüz kontrat uzatması konusunda anlaşamamıştı.



Butler'ın oyuncu opsiyonunu kullanma olasılığının, Heat'in o zamana kadar maksimum bir anlaşma teklif etmediği sürece zayıf göründüğü iddia edildi.



Heat yıldızı geçtiğimiz sezon maç başına 34 dakikada ortalama 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 5 asist kaydetmişti.





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