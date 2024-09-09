"Jimmy Butler, Brooklyn'e bayılıyor" iddiası!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, Brooklyn Nets'e "bayıldığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Jimmy Butler, Brooklyn'e bayılıyor' iddiası!
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09 Eylül 2024 12:45
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, Brooklyn Nets'e "bayıldığı" iddia edildi.

New York Post'tan Brian Lewis, Butler'ın Nets'e "bayıldığını" ve Brooklyn'e gitmeye açık olduğunu öne sürdü.

Lewis, bu ayın başlarında Butler'ın Nets'i "sevdiğini" de bildirmişti.

2025-26 sezonu için kontratında bir oyuncu opsiyonu bulunan Butler'ın, Heat ile sözleşmesini uzatmadan bu yıl oynamayı ve serbest oyuncu olmayı planladığı söylenmişti.

Heat, 2023-24 sezonunda forma giydiği 60 maçta ortalama 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 5,0 asist ile oynayan Butler'ı takas etmeye dair bir ilgi göstermemişti.

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