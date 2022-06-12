Jesus'un taraftarlı antrenman planı

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları pazartesi başlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus, ilk fırsatta taraftarlara açık bir antrenman istiyor.
Kulüple yapılacak toplantılar sonrası takvim netleşecek. Taraftarların önünde imza töreni yapılamadığı için antrenman sözü veren Jesus, bu sözünü en kısa sürede yerine getirmeyi düşünüyor.
Kulüple yapılacak toplantılar sonrası takvim netleşecek. Taraftarların önünde imza töreni yapılamadığı için antrenman sözü veren Jesus, bu sözünü en kısa sürede yerine getirmeyi düşünüyor.
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