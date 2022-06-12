Jesus'un taraftarlı antrenman planı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, taraftarlara açık bir antrenman yapmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Jesus'un taraftarlı antrenman planı
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12 Haziran 2022 13:36
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları pazartesi başlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus, ilk fırsatta taraftarlara açık bir antrenman istiyor.

Kulüple yapılacak toplantılar sonrası takvim netleşecek. Taraftarların önünde imza töreni yapılamadığı için antrenman sözü veren Jesus, bu sözünü en kısa sürede yerine getirmeyi düşünüyor.

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