Jesus'un Fenerbahçe'si, farklı bir boyutta

Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertlilere eli çabuk değdi; Alanyaspor maçında skor 5-0'ken ve dakikalar 89'u gösteriyorken tam 8 oyuncu 6. gol için rakip kaleye yükleniyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Jesus'un Fenerbahçe'si, farklı bir boyutta
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21 Eylül 2022 13:14
Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus her çalıştırdığı takımda hücum performansına büyük önem vermişti.

Fenerbahçe'de de farklı olmayacaktı. Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertlilere eli çabuk değdi. 6 maç sonunda rakip ağları 20 defa sarsan Kanarya aynı zamanda birçok farklı oyuncusundan da gol katkısı aldı.

Son olarak Alanyaspor maçında skor 5-0'ken ve dakikalar 89'u gösteriyorken tam 8 oyuncu 6. gol için rakip kaleye yükleniyor.

İşte bu fotoğraf 'üstad hoca' Jesus futbolunun kanıtı gibi. 



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