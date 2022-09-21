Jesus'un Fenerbahçe'si, farklı bir boyutta

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus her çalıştırdığı takımda hücum performansına büyük önem vermişti.Fenerbahçe'de de farklı olmayacaktı. Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertlilere eli çabuk değdi. 6 maç sonunda rakip ağları 20 defa sarsan Kanarya aynı zamanda birçok farklı oyuncusundan da gol katkısı aldı.Son olarak Alanyaspor maçında skor 5-0'ken ve dakikalar 89'u gösteriyorken tam 8 oyuncu 6. gol için rakip kaleye yükleniyor.İşte bu fotoğraf 'üstad hoca' Jesus futbolunun kanıtı gibi.