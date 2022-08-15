Jesse Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da ayrılık! Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Jesse Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi
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15 Ağustos 2022 18:48
Galatasaray'da, Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Galatasaray, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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