Jesse Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da, Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Galatasaray, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Galatasaray, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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