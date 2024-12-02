Jese Rodriguez'den Mourinho itirafı!

Real Madrid'in eski futbolcusu Jese Rodriguez, İspanyol devindeki kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'de A Takım'a Jose Mourinho döneminde yükseldiğini söyleyen Jese Rodriguez, Portekizli teknik adamın Real Madrid'de ilk göreve başladığı 2010 yılında yaz kampına katıldığını belirterek, "Mourinho döneminde ikinci adam olan ve çok iyi anlaştığım Aitor Karanka beni aradı ve sezon öncesi için hazır olup olmadığı sordu. Çin'de Di Maria'nın rabona ile yaptığı ortada göğsümle bir gol attım. Aynı yıl, 18 yaşındayken Real Madrid ile ilk maçıma çıktım. Cristiano Ronaldo oyundan çıktı ve ben girdim. O an dünyaya meydan okumak istedim." sözlerini sarf etti.



Real Madrid'de oynadığı dönemde teknik direktör Jose Mourinho ile ilişkisi de sorulan Jese Rodriguez, "Jose Mourinho harika bir teknik direktör, akıllı ve stratejik. Birkaç kez tartışma yaşadık ama bunlar oyuncu - antrenör seviyesindeydi, herhangi bir saygısızlık yoktu. Tartışmaya girmeyi seven birisi. Kendimi geliştirmemde bana çok yardımcı oldu." diye konuştu.



TÜRKİYE'DE DE FORMA GİYDİ



Kariyerine Malezya ekibi Johor DT'te devam eden 31 yaşındaki Jese, Real Madrid'in ardından; Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis, Sporting, Las Palmas, Sampdoria gibi takımlarda forma giydi.



Jese, 2022-2023 sezonunda ise Türkiye'de MKE Ankaragücü için ter döktü.



