Jerome Boateng, Beşiktaş'tan 4 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı.



Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı.



Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng, üvey kardeşi olan Jerome'a Beşiktaş hakkında olumlu referanslar vermişti ancak maaş talebi kabul görmedi.



Kariyeri boyunca 76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen Boateng, 1 kez Dünya Kupası'nı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.



FERRO'YU ÖNERDİLER



Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi.



