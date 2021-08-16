Jerome Boateng, Beşiktaş'tan 4 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in talepleri yüksek bulundu

Haber; Sabah
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Jerome Boateng, Beşiktaş'tan 4 milyon euro istedi
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16 Ağustos 2021 10:48
Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı.

Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı.

Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng, üvey kardeşi olan Jerome'a Beşiktaş hakkında olumlu referanslar vermişti ancak maaş talebi kabul görmedi.

Kariyeri boyunca 76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen Boateng, 1 kez Dünya Kupası'nı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

FERRO'YU ÖNERDİLER

Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi.


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