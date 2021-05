Jefferson'ın, Michael Jordan anısı: "Durduramadık!"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Michael Jordan'ın Washington Wizards'ta oynadığı dönemde New Jersey Nets'i "mahvettiği" maçtan bahsetti.



Jefferson, House of Highlights'tan Kenny Beecham ile birlikte "Called Game" podcast'inde konuk olduğu sırada, MJ'in kariyerinin son aşamasında Wizards için oynarken bile ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu şu sözlerle dile getirdi:



"Jordan'ın benim için bu kadar inanılmaz olmasının gerçek nedeni de şu; Jordan geri döndüğünde, ona kariyerinin en kötü mağlubiyetini yaşatmıştık. New Jersey'ye geldiği maçtı, ilk yarıda 40 sayı öndeydik, takımı pek iyi değildi ve biraz da yorgundu. Yani, rölantideydik ve onları eziyorduk. İkinci yarıda oynamamıştı bile, maç bitmişti ve taraftarlar deliye dönmüştü.



Ama birkaç hafta sonra ona karşı bir daha oynadığımızda, belli ki yeteri kadar dinlenmişti ve resmen tepemize binmişti. Ve bu hadiseyle ilgili en manyakça olan şey de, o dönemde maçların 92 skorla falan bitmesiydi, yani sayılarının yarısını o atmıştı. Onu durdurmak için elimizden hiçbir şey gelmemişti."



Jefferson'ın bahsettiği performans, Wizards'ın 31 Aralık 2001 tarihinde Nets'e karşı 98-76 galip geldiği ve Jordan'ın 45 sayı ile oynadığı performanstı: