Jayden Oosterwolde ve Joshua King sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde ve Joshua King, Alanyaspor maçında sakatlandı.

Abone Ol
Jayden Oosterwolde ve Joshua King sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2023 19:22
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Jayden Oosterwolde, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı ama sakatlandı.

21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu.

JOSHUA KING DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanan Joshua King maça devam edemedi. King'in yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

EMRE MOR SEKEREK DEVAM ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe maçın son anlarında Emre Mor da sakatlandı. Sedye ile kenara alınan Emre Mor, daha sonra sahaya geri döndü. Emre Mor maçın kalan bölümünü sekerek tamamladı. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery