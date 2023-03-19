Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Jayden Oosterwolde, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı ama sakatlandı.



21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu.



JOSHUA KING DEVAM EDEMEDİ



Fenerbahçe'de karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanan Joshua King maça devam edemedi. King'in yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.



EMRE MOR SEKEREK DEVAM ETTİ



Öte yandan Fenerbahçe maçın son anlarında Emre Mor da sakatlandı. Sedye ile kenara alınan Emre Mor, daha sonra sahaya geri döndü. Emre Mor maçın kalan bölümünü sekerek tamamladı.





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