Jasikevicius'tan Fenerbahçe taraftarlarına: "İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar"

Basketbolda Euroleague'in 4. haftasında evinde Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basketbolda Euroleague'in 4. haftasında evinde Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok kötü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, sözlerine Dubai Basketbol takımını tebrik ederek başladı.

"48 SAAT SONRA BİR MAÇIMIZ DAHA VAR"

Taraftarlardan özür dileyen Litvanyalı çalıştırıcı, "Taraftarlarımız böyle bir performans izlemeyi hak etmediler. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Hücumda atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz. En zoru da 48 saat sonra bir maçımız daha var." diye konuştu.

"HENÜZ BU KONUYU ÇÖZEMEDİK"

Geçen sezon da Avrupa Ligi maçlarına iyi başlamadıklarının hatırlatan Jasikevicius, "Fenerbahçe'de göreve ilk geldiğimde istatistiklere bakıp neler olduğunu anlamaya çalışmıştım. Bu sorunlara değindik ama bir türlü çözemedik. Geçen sezon da Avrupa Ligi'nde sezonun ilk çeyreğinde 18. sıradaydık. Ama henüz bu konuyu çözemedik." ifadelerini kullandı.

"İYİ OLDUĞUMUZ ZAMAN MAFYA OLMUYORLAR"

Mücadelenin hakemleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Jasikevicius, şunları söyledi:

"Böyle bir performanstan sonra hakemlerle ilgili konuşmak utanç vericidir. Baldwin çok duygusal bir sporcu. Geçen sezon duygularını kontrol altına alıp bizi çok güzel şekilde şampiyonluğa götürdü. Onun için de takım için de iyi bir akşam değildi. Taraftarların da iyi olmadığımız zaman 'Euroleague Mafya' diye bağırması iyi değil. İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar çünkü."

