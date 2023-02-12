Japonya ekibi Sanfreecce Hiroshima'dan Türkiye'ye destek

Japonya J1 Ligi ekiplerinden Sanfreecce Hiroshima, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrasında yardım kampanyası başlattığını açıkladı.

Japonya J1 Ligi ekiplerinden Sanfreecce Hiroshima, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir hazırlık kampı gerçekleştirmişti. Yeni sezona Antalya'da hazırlanan Sanfreecce Hiroshima, İstanbul gezisiyle kampı tamamlamıştı. Japonya ekibi, yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Takım olarak Türk bayrağı ile poz veren Hiroshima'da takımın savunma oyuncusu Hayato Araki ve ekibin Türk antrenörü Serhat Umar, duygularını paylaştı.

Depremin acısını paylaştıklarını belirten Hayato Araki, "Türkiye ve Suriye'de son depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İki hafta önce kamp yaptığımız Türkiye'nin bu kadar büyük acılar çekmesi tüm ekibin yüreğini dağladı. Japonya uzak olsa da Türkiye ve Suriye'nin acısını paylaşıyoruz ve bir an önce yaralarını sarıp, günlük hayatına geri dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.