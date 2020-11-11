Jan Vesely: "Barcelona'ya karşı 1 saniye dinlenemezsiniz"

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile yapacakları maçın zor olacağını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jan Vesely: 'Barcelona'ya karşı 1 saniye dinlenemezsiniz'
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11 Kasım 2020 14:02
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jan Vesely  40 dakika boyunca konsantre kalmanın önemine değinerek, "Zorlu deplasman serimizin ilk maçına çıkacağız. Bu nedenle kalan sürede iyi dinlenmeli ve mental olarak kendimizi bu karşılaşmaya hazırlamalıyız. Çok zor bir maç olacak. Barcelona'nın çok iyi bir kadrosu var. Özellikle Calathes'in de gelişiyle tüm pozisyonlarda harika oyunculara sahip oldular. Bu nedenle baştan sona sert oynayabilmeli ve 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız. Maçın kilit noktası bu olacak, çünkü böyle bir takıma karşı bir saniye bile konsantrasyonunuzu yitirip dinlenemezsiniz." şeklinde konuştu.



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