James Anderson: 'Gerçekten çok çılgınca'

Anadolu Efeste James Anderson, AX Armani Exchange Milan maçını ve Final Four'u değerlendirdi.



75-70 kazanılan maç sonrası konuşan Anderson, "Üst üste 3. Final Four! Çılgınca, gerçekten çılgınca! Harika bir takımız. Biz bunu hak ettik. Takımdaki herkes, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptı." dedi.



"BELGRAD'A GELSİNLER"



"Gerçekten yapabileceğim şeyleri yapmaya çalıştım. Rol ne olursa olsun takımın bir parçası olabilmek çok önemli." sözlerini kullanan 33 yaşındaki basketbolcu, "2 maçımız kaldı. Tüm detaylara odaklanacağız. Takımdaki herkesin maç maç farklı birinin öne çıkması çok önemli. Kazanmak için bu çok önemli, herkesin skora katkı vermesi, herkesten katkı almak. Yıllardır bir arada oynayan bir takım olmamızın çok önemli bir etkisi bu." açıklaması yaptı.



Anderson, son olarak, "Taraftarlar her maç mükemmel. Son maçlarda her maç kapalı gişe oldu. Üst üste 3. Final Four hiç kolay değil ve biz bunu taraftarla birlikte yaptı. Belgrad'a gelsinler ve bizi desteklemeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.





