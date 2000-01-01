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Jamal Crawford, parkelere veda etti

42 yaşındaki basketbol oyuncusu Jamal Crawford, basketbolu bıraktığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu.

Crawford, Twitter hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi sana borçluyum." paylaşımı yaptı.

42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.

 


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