Jamaika'da Messi heyecanı!

Lionel Messi'nin ilk kez Jamaika'da sahaya çıkacak olması, ülkeyi heyecanlandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jamaika'da Messi heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2025 01:17

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası son 16 turundaki Cavalier-Inter Miami maçına ev sahipliği yapacak Jamaika'yı Lionel Messi heyecanı sardı. 

Cavalier Kulübü, 13 Mart'ta Jamaika'nın başkenti Kingston'daki 35 bin kişi kapasiteli Ulusal Stadyum'da ABD'nin Inter Miami takımıyla oynanacak son 16 turu rövanş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğunu duyurdu. 

Maçlarını genellikle 3 bin kişilik East Field Stadı'nda yapan Jamaika'nın Cavalier Kulübü, Inter Miami karşılaşmasını kapasitesi dolayısıyla Ulusal Stadyum'da oynatma kararı aldı. 

Kulübün karşılaşmayla ilgili paylaştığı haberlerde, Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin ilk kez Jamaika'da sahaya çıkacağı hatırlatıldı. Jamaikalı futbolseverler ise sosyal medya üzerinden müsabakaya dair duydukları heyecanı paylaştı.

CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Inter Miami ile Cavalier arasındaki son 16 turu karşılaşmaları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery