Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası son 16 turundaki Cavalier-Inter Miami maçına ev sahipliği yapacak Jamaika'yı Lionel Messi heyecanı sardı.
Cavalier Kulübü, 13 Mart'ta Jamaika'nın başkenti Kingston'daki 35 bin kişi kapasiteli Ulusal Stadyum'da ABD'nin Inter Miami takımıyla oynanacak son 16 turu rövanş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğunu duyurdu.
Maçlarını genellikle 3 bin kişilik East Field Stadı'nda yapan Jamaika'nın Cavalier Kulübü, Inter Miami karşılaşmasını kapasitesi dolayısıyla Ulusal Stadyum'da oynatma kararı aldı.
Kulübün karşılaşmayla ilgili paylaştığı haberlerde, Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin ilk kez Jamaika'da sahaya çıkacağı hatırlatıldı. Jamaikalı futbolseverler ise sosyal medya üzerinden müsabakaya dair duydukları heyecanı paylaştı.
CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Inter Miami ile Cavalier arasındaki son 16 turu karşılaşmaları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.
Jamaika'da Messi heyecanı!
Lionel Messi'nin ilk kez Jamaika'da sahaya çıkacak olması, ülkeyi heyecanlandırdı.
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası son 16 turundaki Cavalier-Inter Miami maçına ev sahipliği yapacak Jamaika'yı Lionel Messi heyecanı sardı.
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