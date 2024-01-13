Almanya Bundesliga 17. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Darmstadt 98'i 3-0 mağlup etti.



Borussia Dortmund'da galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Julian Brandt, 77. dakikada Marco Reus ve 90+2'de Moukoko kaydetti. Reus'un attığı golün asistini ise Jadon Sancho kaydetti.



Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 30'a çıkartırken, Darmstadt ise 10 puanda kaldı.



Borussia Dortmund bir sonraki maçında deplasmanda Köln'e konuk olurken, Darmstadt 98 sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.



