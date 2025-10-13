Jack Wilshere, Luton Town'u çalıştıracak

İngiltere 1. Lig ekibi Luton Town yönetimi, teknik direktörlük görevi için Arsenal'in eski yıldızı Jack Wilshere ile anlaşma sağladı.



Fabrizio Romano'nun, aktardığına göre 33 yaşındaki Wilshere sözleşme imzalamayı kabul etti ve Pazartesi sabahı Luton Town'un yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Wilshere son olarak geçtiğimiz sezonun sonunda Norwich City'de geçici teknik direktör olarak görev almış, takımın başında iki maça çıkmıştı. Ancak kulüp daha sonra Liam Manning ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmıştı.Genç teknik adam, Arsenal altyapısında U18 takımını çalıştırmış, yaz aylarında ise kısa süreliğine U21 takımının başına geçmesi gündeme gelmişti.