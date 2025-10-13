12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

Jack Wilshere, Luton Town'u çalıştıracak

İngiltere 1. Lig ekibi Luton Town, teknik direktörlük görevi için Arsenal'in eski yıldızı Jack Wilshere ile anlaştı.

calendar 13 Ekim 2025 00:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İngiltere 1. Lig ekibi Luton Town yönetimi, teknik direktörlük görevi için Arsenal'in eski yıldızı Jack Wilshere ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun, aktardığına göre 33 yaşındaki Wilshere sözleşme imzalamayı kabul etti ve Pazartesi sabahı Luton Town'un yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



Wilshere son olarak geçtiğimiz sezonun sonunda Norwich City'de geçici teknik direktör olarak görev almış, takımın başında iki maça çıkmıştı. Ancak kulüp daha sonra Liam Manning ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmıştı.

Genç teknik adam, Arsenal altyapısında U18 takımını çalıştırmış, yaz aylarında ise kısa süreliğine U21 takımının başına geçmesi gündeme gelmişti.

  
