Ja Morant, 'Yılın Çaylağı' seçildi!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, NBA'in 2019-20 sezonu için Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.21 yaşındaki oyuncu, ödül için rekabet ettiği oyuncuları alt üst ederek, olası 100 birincilik oyundan 99'unu aldı. New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson üçüncü oldu ve diğer birincilik oyunu alan oyuncu oldu.Bu durum, Morant'in pek hoşuna gitmedi ve muhabirlere şunları söyledi:Miami Heat'ten Kendrick Nunn oylamayı ikinci sırada tamamlarken, Morant'in takım arkadaşı Brandon Clarke dördüncü oldu.Williamson'ın adaylığı, 48 maçı kaçırdığından ötürü zarar görürken, Morant 67 maçta 17.8 sayı ve 7.3 asist ortalamaları yakalayarak, muhteşem bir ilk sezon geçirdi. Ayrıca Grizzlies'in geçen ay Batı Konferansı'nda play-in turnuvasına girmesine de yardımcı oldu.Williamson'ın ardından geçen yılki Draft'ta ikinci sırada seçilmiş olan Morant, 2001-02 sezonunda Pau Gasol'dan bu yana Yılın Çaylağı ödülünü kazanan ilk Grizzlies oyuncusu oldu.