Iverson, taktığı kol bandının popüler olmasından çok memnun!

Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson, ünlü kol bandını nasıl takmaya başladığını anlatarak, bunun zaman içinde popüler bir hale gelmiş olmasının oldukça hoşuna gittiğini açıkladı.



2001 yılında Iverson, kol bandı için trend belirleyici bir rol oynamıştı. A.I. bu spor aksesuarını sakatlık için tedbir amacıyla takmaya başlamış olsa da, kısa sürede bunu bir trend haline dönüştürmüştü.



TAKMA SEBEBİ NEYDİ?



Iverson, 2001 playofflarının ilk turunda Toronto Raptors'a karşı oynadığı bir maçta sağ dirseğinden bursit problemi yaşamaya başlamıştı. Sixers'ın antrenörlerinden Lenny Currier, Iverson için geçici bir rahatlama yöntemi bulmuş ve iddiaya göre, "kompresyon çorabı" adı verilen bir bandajı kesip, Allen'ın dirseğine sarmıştı.



Sakatlık bir süre sonra Iverson için endişe kaynağı olmaktan çıksa da, eski 76ers yıldızı pazıdan bileğine uzanan bu kol kılıfını takmaya devam etmişti. Bu bant yıllar içinde popüler hale gelmiş ve Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Ray Allen, Russell Westbrook ve LeBron James gibi oyuncular da A.I.'ın tarzını benimsemişlerdi.



"BANA DA BİR TANE YAPSANIZA!"



"Club Shay Shay"in yakın tarihli bir bölümünde Iverson, sunucu Shannon Sharpe'a bu kol bandını bir sakatlık nedeniyle takmaya başladığını ve bunun popüler hale gelmesinin oldukça hoşuna gittiğini açıkladı:



"Sakatlık yüzünden takıyordum. Dirseğimden yeni ameliyat olmuştum... Antrenman odasında diz sakatlıkları için kullanılan o kumaşlardan olur ya... Ben de 'Neden kolum için bir tane yapmıyorsunuz?' demiştim.



Sonrasında çok popüler olmaya başladı ve bu duruma bayılıyorum. Farklı sporlardan birçok kişinin, sakatlanmış olmasalar bile bunlardan taktıklarını görmek çok güzel. Bir keresinde R. Kelly'nin bir klibinde taktığını bile görmüştüm. Geçmişe dönüp baktığımda, çok güzel bir durum."



