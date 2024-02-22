NBA'in efsanevi oyuncusu Allen Iverson, Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'i şimdiye kadarki en iyi top hakimiyeti olan oyuncu olarak nitelendirdi.



Yakın zamanda bir diğer efsanevi oyuncu Shaquille O'Neal ile birlikte 'The Big Podcast'e konuk olan Iverson, Irving'in basketbol tarihinin en iyi top hakimiyetine sahip oyuncusu olduğunu söyledi:



"En iyisi o. Steph'in (Curry) top hakimiyeti de çok iyi. Steph seni şutuyla alt ediyor. Yarı sahayı geçtiği an şutu yollayabiliyor. Ama Kyrie'nin top hakimiyeti en iyisi. Kyrie karşısındakiyle isterse oyuncak gibi oynayabiliyor. İstese hemen geçebilir ama eğer seninle oynamak isterse oynar da."



Bu sezon 25,5 sayı, 5,2 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakalayan Irving, aynı zamanda pota altındaki en yetenekli bitiricilerden biri olarak da kabul ediliyor.





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