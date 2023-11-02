İtalyan raket Sinner, yorgunluğu nedeniyle turnuvayı bıraktı

İtalyan tenisçi Sinner, yorgunluğu nedeniyle Paris Masters'tan çekildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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İtalyan raket Sinner, yorgunluğu nedeniyle turnuvayı bıraktı
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02 Kasım 2023 22:18
İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvası Paris Masters'tan çekildiğini duyurdu.

Turnuvada ABD'li Mackenzie McDonald ile oynadığı ikinci tur maçını kazanan ve korttan gece yerel saatle 02.37'de ayrılan dünya klasmanının 4 numarası Sinner, yorgunluğunu gerekçe göstererek turnuvadan çekildi.

22 yaşındaki sporcu, yaptığı açıklamada, "Maçı neredeyse sabahın üçünde bitirdim ve birkaç saat sonrasına kadar uyumadım. Dinlenmek ve bir sonraki maça hazırlanmak için 12 saatten az zamanım vardı. Sağlığım ve vücudum için doğru kararı vermek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ilk turunda oynanan Dominic Thiem-Stan Wawrinka mücadelesi de gece 02.22'de bitmişti.

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