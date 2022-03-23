İtalyan kulüpleri centilmenlik anlaşması yaptı

İtalya Serie A takımları, Rusya'dan 7 Nisan'a kadar ayrılarak istedikleri takıma transfer olma izni olan yabancı futbolcuları transfer etmemek için centilmenlik anlaşması yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İtalyan kulüpleri centilmenlik anlaşması yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 02:48
Serie A kulüpleri, Rusya'da oynayan yabancı futbolculara tanınan özel transfer hakkından yararlanmama kararı aldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Serie A kulüpleri aralarında centilmenlik anlaşması yaptı. Buna göre, FIFA'nın tanıdığı hakla 7 Nisan'a kadar herhangi bir İtalyan kulübü Rusya'dan ayrılmak isteyen bir futbolcuyla anlaşma yapmayacak.

Lig içi rekabeti bozabilme ihtimali nedeniyle İtalyan kulüplerinin böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Bilindiği gibi FIFA, 7 Nisan'a kadar Rusya'dan ayrılmak isteyen yabancı futbolculara sezon sonu gelmeden istedikleri takıma transfer olabilme hakkı tanıdığını açıklamıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.