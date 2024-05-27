Icardi, Süper Lig'de gol kralı oldu!

Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu gol kralı oldu.

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Icardi, Süper Lig'de gol kralı oldu!
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26 Mayıs 2024 20:15
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 00:56
Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon 34 lig maçına çıkan Arjantinli futbolcu, 25 kez fileleri havalandırdı.

Icardi, Galatasaray'daki ikinci sezonunda gol krallığına ulaştı.

Icardi'yi Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko 21 gol, EMS Yapı Sivasspor'un Arnavut forveti Rei Manaj da 18 golle takip etti.


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