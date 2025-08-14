İtalyan atlet, baygınlık geçirdikten 4 gün sonra hayatını kaybetti

14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

İtalyan atlet Mattia Debertolis, Dünya Oyunları'nda baygınlık geçirdikten 4 gün sonra hayatını kaybetti.

calendar 14 Ağustos 2025 12:26
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İtalyan atlet Mattia Debertolis, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Uluslararası Oryantiring Federasyonunun (IOF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mattia Debertolis, 8 Ağustos'ta Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 12. Dünya Oyunları sırasında oryantiring orta mesafe yarışmasında baygınlık geçirdi. Çin'in önde gelen sağlık kuruluşlarından birinde acil tıbbi müdahaleye rağmen 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti." denildi.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Başkanı Tom Hollowell, "Bu trajik can kaybının yarattığı tarifsiz üzüntüyü kelimelerle anlatamam." ifadesini kullandı.



29 yaşındaki İtalyan sporcunun ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
