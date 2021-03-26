İtalya Kuzey İrlanda'dan 3 puanı 2 golle aldı

Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi.

, Fotoğraf; EPA
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İtalya Kuzey İrlanda'dan 3 puanı 2 golle aldı
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26 Mart 2021 00:56
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı ağırladı.

Ennio Tardini Stadı'nda oynanan maçı İtalya 2-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Domenico Berardi'nin golüyle öne geçen İtalya, 38'de Immobile ile farkı ikiye çıkardı. Maçın devamında Kuzey İrlanda'nın gol bulma çabaları sonuçsuz kalırken İtalya eleme grubuna galibiyetle başlamış oldu.



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