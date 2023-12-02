İtalya'da çılgın maç; Juve 90+2'de yedi, 90+4'te attı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Juventus deplasmanda Monza'yı uzatmalarda bulduğu gol ile 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da çılgın maç; Juve 90+2'de yedi, 90+4'te attı
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02 Aralık 2023 00:52
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile Massimiliano Allegri'nin yönetimindeki Juventus karşı karşıya geldi.

U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 90+2'de yediği gole rağmen 90+4'te bulduğu gol ile 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi Monza'nın golünü 90+2'de Valentin Carboni kaydederken, Juventus'un gollerini 12. dakikada Adrien Rabiot ve 90+4'te Federico Gatti kaydetti. Juventus'ta Dusan Vlahovic, 11. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33'e yükseltirken Monza 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus sahasında Napoli'yi ağırlarken, Monza evinde Genoa ile karşılaşacak.

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